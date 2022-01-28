В Pirelli удовлетворены деятельностью компании в России

РИМ, 28 января. /ТАСС/. Исполнительный директор и исполнительный вице-председатель компании Pirelli Марко Тронкетти Провера выразил удовлетворение развитием бизнеса компании в России. Как он отметил, отвечая на вопросы российских журналистов в ходе онлайн-конференции в пятницу, встречи с лидерами стран, в которых компания инвестирует, всегда полезны.

"У нас положительные результаты [в РФ], мы создали надежное партнерство и мы удовлетворены развитием нашей индустриальной активности в России", - сказал топ-менеджер.

Он уточнил, что у Pirelli в России две фабрики, которые "хорошо работают как на внутреннем рынке, так и на экспорт". "Мы продолжаем инвестировать, верим в развитие российского рынка и интернационализацию", - добавил предприниматель. В отношении украинского кризиса и напряженности он выразил надежду, что "будет обретена точка равновесия".

Марко Тронкетти Провера участвовал в среду во встрече представителей деловых кругов Италии с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча прошла в формате видеоконференции с участием восьми профильных министров и глав учреждений РФ. "Каждый раз встречи с лидерами стран, в которые мы инвестируем, дает возможность усилить наши позиции и объяснить проблемы, и эти возможности всегда полезны", - прокомментировал Тронкетти Провера.