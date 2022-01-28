Эксперт: Белоруссия выиграет, продолжив сотрудничество с Россией в атомной программе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Белоруссия получит самые передовые ядерные технологии, продолжив сотрудничество с Росатомом в своей атомной программе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.

"Это право заказчика, в данном случае - Белоруссии, выбирать технологии для своих атомных станций. Но я уверен, что для белорусских условий лучше всего продолжить сотрудничество с Росатомом, потому что первая атомная станция с российскими реакторами уже работает, накоплен определенный опыт работы с российскими технологиями. И конечно же, лучше развивать эту энергетику вместе с уже проверенными партнерами", - сказал Уваров.

Отвечая на вопрос о необходимости второй АЭС для энергокомплекса Белоруссии, Уваров выразил сомнение, добавив, что у республики есть другие проекты в атомной области, которые давно ждут своей реализации. "Мне кажется, что для Республики Беларусь наилучшим продолжением развития атомной программы стало бы строительство современного исследовательского реактора, предназначенного для научных исследований, производства изотопной продукции и решения других народно-хозяйственных задач", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в пятницу с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что полон решимости реализовать проект строительства в республике еще одной атомной электростанции. При этом он сообщил, что переговоры о строительстве второй АЭС ведутся не только с Россией. "Мы ведем диалог с некоторыми государствами, которые умеют это делать, в том числе и с РФ. Кто предложит более выгодные условия, с тем и договоримся", - сказал Лукашенко.