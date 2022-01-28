Кубань направит на мониторинг плодородия сельхозземель 20 млн рублей в 2022 году

КРАСНОДАР, 28 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, направят в 2022 году 20 млн рублей на проведение мониторинга плодородия почв, сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка по итогам участия в совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Ранее в пятницу председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров сообщал, что поддерживать должный уровень плодородия земель возможно при условии обоснованного использования минеральных и органических удобрений.

"В регионе ежегодно проводится государственный мониторинг плодородия почв, что позволяет отслеживать их состояние. Это направление субсидируется из краевого бюджета. В этом году на эти цели направлено 20 млн рублей", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Коробки.

Ранее министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека сообщал, что за последние годы за счет интенсификации сельхозпроизводства плодородие земли снижается: за последние 10 лет содержание гумуса в почве снизилось с 3,9% до 3,6%. В 2018 году на Кубани был принят закон о сохранения плодородия почвы, который предусматривает внесение раз в пять лет органических удобрении не менее 9 тонн на 1 га пашни или в качестве альтернативы сев сидератными (растения, способствующие обогащению почвы азотом и угнетению роста сорняков - прим. ТАСС) культурами не менее 20% общей пашни, для сохранения плодородия многолетние бобовые культуры должны составлять 10% севооборота хозяйств.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ - гарантом продуктовой безопасности России. В 2021 году в крае собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.