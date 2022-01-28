Молдавская оппозиция оспорит в суде решение повысить тарифы на газ

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова сообщила в пятницу, что оспорит в суде решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) об увеличении тарифов на газ с 1 января.

"Так как НАРЭ в энергетике приняло незаконное решение применить повышенные тарифы на газ и теплоэнергию задним числом, ПСРМ оспорит это решение в суде", - говорится в сообщении партии.

"Принцип обратной силы можно применять только тогда, когда изменение улучшает ситуацию. В данном случае рост цен на энергоносители ухудшает материальное положение граждан", - пояснили в партии. Решение подверг критике также лидер Партии развития и объединения Молдовы, экс-премьер Ион Кику, который напомнил, что в Молдавии существует юридический прецедент по такому же делу в декабре 2019 года, когда Высшая судебная палата отменила решение НАРЭ о снижении тарифа на газ прошедшим числом.

На сегодняшнем заседании НАРЭ разрешило газораспределительной компании "Молдовагаз" привести внутренние тарифы на газ в соответствие с возросшей ценой на российский газ. Так, тариф для бытовых потребителей с учетом налога был увеличен с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с $0,6 до $0,8)

Ранее низкие тарифы не позволяли компании "Молдовагаз" вовремя рассчитывается с "Газпромом". На прошлой неделе в республике был введен режим ЧП сроком на 60 дней после уведомления российского газового холдинга о возможном приостановлении подачи газа из-за невыполнения молдавской стороной своих финансовых обязательств. В этой ситуации финансовую помощь компании выделило молдавское правительство.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, полученного в предыдущем месяце, а также половину объема, поставленного в текущем месяце.