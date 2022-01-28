Ленинградское УФАС признало недобросовестной компанию, сорвавшую поставки для ПНД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Ленинградское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию из Нижнего Новгорода, которая сорвала подготовку системы пожарной безопасности для психоневрологического диспансера в Кировске. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба антимонопольного ведомства.

"В решении территориального органа ФАС России отмечено, что без разработанной документации интернат не может произвести усовершенствование пожарной системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также то, что большая часть пациентов - люди, нуждающиеся в особом уходе, а бездействие общества может привести к катастрофическим последствиям, что в полной степени свидетельствует о недобросовестном поведении", - говорится в сообщении.

Психоневрологический диспансер в Кировском районе Ленобласти ежедневно работает с инвалидами и маломобильными гражданами и регулярно проводит наборы в стационар дневного пребывания. В пресс-службе отметили, что социальное учреждение особенно нуждалось в оснащении оборудованием для обеспечения безопасности.

В августе 2021 года Кировский ПНД заключил соглашение с нижегородской компанией "ВВПСК", по которому предприятие обязалось разработать проект системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Как пояснили ТАСС в пресс-службе УФАС, начальная цена контракта на подготовку документации составляла более 800 тыс. рублей.

Сотрудники Ленинградского УФАС подробно изучили обстоятельства дела, из которых следует, что подрядчик, проигнорировав три претензии диспансера, до конца 2021 года к исполнению обязательств так и не приступил, при том, что срок исполнения работ составлял 60 дней. Это стало основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.