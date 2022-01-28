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Завод "Москокс" будет содействовать проверкам предприятия после жалоб на качество воздуха

Предложения по решению экологических проблем, связанных с заводом, должны быть готовы к 7 февраля по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Завод "Москокс" (входит в "Мечел") в Подмосковье будет оказывать содействие в рамках проведения проверок предприятия по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. "Москокс" разделяет озабоченность жителей Видного, где находится завод, качеством атмосферного воздуха, сообщил ТАСС представитель "Мечела".

Ранее Абрамченко после большого количества жалоб населения поручила Минприроды, Росприроднадзору, Ростехнадзору и Роспотребнадзору совместно с правительствами Москвы и Московской области представить в правительство РФ информацию о проведенных проверках "Москокса" и результаты мониторинга атмосферного воздуха. Кроме того, вице-премьер поручила до 7 февраля разработать предложения по решению экологических проблем, связанных с деятельностью завода "Москокс".

"На предприятии "Москокс" сообщили о том, что в рамках проведения проверок будут оказывать всестороннее содействие. Предприятие разделяет озабоченность жителей города Видное относительно качества атмосферного воздуха и ответственно подходит к вопросам экологии", - сказал представитель "Мечела".

По его словам, завод постоянно занимается поддержанием своего оборудования в хорошем состоянии, чтобы полностью соответствовать экологическим нормативам. "О качестве данной работы свидетельствуют многочисленные проверки и собственный мониторинг, которые на протяжении последних лет не фиксировали превышений ПДК", - отметили в компании.

В 2021 году "Москокс" приступил к выполнению дополнительных экологических мероприятий, среди которых меры по сокращению запахов, специфичных для коксохимпроизводства, которые не являются вредными, но могут оказывать влияние на настроения жителей в близлежащих новых микрорайонах. Инвестиции в эти мероприятия составят около 1 млрд рублей, подчеркнули в "Мечеле". "Также по согласованию с Роспотребнадзором, Росприроднадзором, администрацией Ленинского городского округа, Минэкологии Московской области закуплены и уже монтируются четыре поста постоянного экологического мониторинга на границе санитарно-защитной зоны предприятия", - указал представитель "Мечела".

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