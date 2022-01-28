Петербургское УФАС обнаружило сговор при заключении контрактов по нацпроекту "Образование"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) выявили картельный сговор нескольких компаний при заключении ими контрактов на поставки товаров и услуг по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального УФАС.

"Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало нарушение в действиях ООО "Монитор компани", ИП Атентьева О. В. и ИП Франка С. А. по п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "О защите конкуренции" при участии в торгах в рамках реализации национального проекта "Образование", - рассказали в пресс-службе.

В ходе проверки сотрудники Петербургского УФАС установили, что перечисленные юридические лица участвовали в конкурсах на заключение контрактов за бюджетные средства. Во время проведения аукционов участники торгов использовали единую инфраструктуру и действовали в рамках общего умысла, целью которого было извлечение максимальной прибыли в отсутствие реальной конкурентной борьбы на торгах. Как отметили в пресс-службе регионального УФАС, заключение картельного сговора предусматривает наложение на предприятия оборотных штрафов.