Индексы РТС и Мосбиржи в пятницу выросли на 0,53-0,95%

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Покупатели на российском рынке акций под конец недели имели перевес, несмотря на фактор пятницы и слабый внешний фон. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи возрос на 0,95% - до 3 488,60 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1 407,04 пункта. Доллар по состоянию на 19:02 мск вырос на 0,28%, - до 78,24 рубля, евро - на 0,33%, до 87,29 рубля.

Рублевые активы отыгрывают улучшение геополитических сигналов и высокую стоимость сырьевых ресурсов - нефть Brent достигла максимумов с 2014 года.

"Баррель Brent достигал $90 и выше, баррель Urals также обновлял пиковые значения. Цены продолжали расти, так как сырьевое предложение сохранялось дефицитным на фоне довольно выраженного спроса", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

При этом на биржевых площадках Европы наблюдались продажи. "В Германии вышли неожиданно слабые статданные - первые оценки ВВП за IV квартал 2021 года и весь прошлый год оказались ощутимо ниже ожиданий", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Драйвером роста индекса сегодня выступил нефтегазовый сектор ("Газпром": +1,4%; "Роснефть": +0,7%; "Татнефть": +3,63%), следовавший за благоприятно складывающейся конъюнктурой на нефтяном рынке, рассказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Также заметно перепроданный финансовый сектор смог продолжить свой отскок ("Сбер": +1%; ВТБ: +0,6%). Под давлением торговались акции TCS Group (+0,3%) - инвесторы фиксировали позиции после трехдневного бурного роста, добавил эксперт.

Лидером роста среди всех сегментов выступил сектор химической промышленности ("Фосагро": +1,2%; "Акрон": +0,9%; "Нижнекамскнефтехим": +1,6%), подкрепленный неплохой операционной отчетностью "Фосагро". Пользовался спросом у инвесторов и сектор ретейла ("Магнит": +1,3%; X5: +0,6%; "О’кей": +2,9%). "Сегодня отчитался "О’кей", на фоне чего акции компании продемонстрировали хороший рост: выручка компании в IV квартал 2021 года увеличилась на 10,4%", - отметил Жильников.

Прогноз на понедельник

Важными для настроений на рынках на старте будущей недели будут январские производственные и непроизводственные индексы PMI Китая. При этом сам китайский рынок будет закрыт всю неделю в связи с национальным Новым годом, а Гонконгская биржа проведет в понедельник укороченные торги, добавил Бахтин.

По оценкам "БКС мир инвестиций", в завершающий торговый день января индекс Мосбиржи может провести в диапазоне 3450-3550 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 77,2-78,7 рубля. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3375-3525 пунктов, 77,15-78,75 рубля за доллар США и 85,95-87,95 рубля за евро соответственно.