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Иран возобновил поставки газа в Турцию в ограниченном объеме

Иран возобновил поставки газа в Турцию в ограниченном объеме - турецкая нефтегазовая компания Botas.

В Pirelli удовлетворены деятельностью компании в России
У Pirelli в России две фабрики, которые "хорошо работают как на внутреннем рынке, так и на экспорт", отметил исполнительный директор и исполнительный вице-председатель компании Марко Тронкетти Провера
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