Титов предложил учитывать ошибки бизнеса при работе с системой прослеживаемости товаров

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает оператору национальной системы прослеживаемости товаров (ФНС России) учитывать возможные ошибки при подаче бизнесом искаженной информации о товарах, предлагая устранить дефекты, а не использовать их как повод для взимания штрафов. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

Как ранее сообщили "Известия", для бизнеса предлагают ввести новые штрафы за искажение информации о товарах - такой законопроект с поправками в КоАП в июле 2022 года будет внесен Минфином в Госдуму. В министерстве пояснили газете, что речь идет о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в национальной системе прослеживаемости товаров. В основном это будет касаться бытовой техники. За каждый недостоверный документ будет грозить штраф в размере от 1 тыс. рублей.

"Прежде всего, нужно делить предполагаемую ответственность на два вида. Первый - за умышленное непредоставление сведений в систему, второй - за искажение или неполное отражение реквизитов. И в том, что касается второй части, на наш взгляд, нужно гораздо большее внимание уделить деятельности централизованного оператора системы. Именно он является и "сильной стороной" (как принято говорить, к примеру, о банках в их взаимоотношениях с гражданами), и бенефициаром процесса. Поэтому именно оператор должен приложить все усилия к тому, чтобы средствами форматно-логического контроля свести возможное количество ошибок своих клиентов к минимуму. Проще говоря, система на этапе ввода должна предупреждать пользователя об ошибках и не принимать данные, пока дефекты не будут устранены", - сказал Титов.

По его словам, в противном случае "работа оператора превратится в сбор "квазиналога", а наличие ошибок станет просто-напросто выгодным для государства, потому что станет поводом для взимания штрафов".

Ответственность за неподачу сведений, конечно, должна быть, но "все размеры штрафов должны обсуждаться не с потолка, а на основе анализа реальной статистики работы системы", заключил Титов.

С 1 июля 2021 года в России действует система прослеживаемости товаров. Цель системы - отслеживание пути ввозимого из других стран товара от импортера до покупателя. Оператором системы прослеживаемости товаров выступает ФНС. Система распространяется на все организации и ИП на любой системе налогообложения, у которых есть операции с прослеживаемыми товарами. Перечень таких товаров утверждает правительство РФ.