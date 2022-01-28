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Минпромторг предлагает с 1 марта начать эксперименты по маркировке безалкогольных напитков

Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции, проведут с 1 марта по 31 августа

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Минпромторг предлагает с 1 марта начать эксперименты по маркировке безалкогольных напитков и соков. Соответствующие проекты постановления правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 марта 2022 г. по 31 августа 2022 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции", - говорится в одном из документов.

В эксперимент войдут воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, напитки на основе сои, растворимые напитки, квас. Что касается эксперимента по маркировке соков, то его предлагается провести в период с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. В него могут войти соки фруктовые или ореховые и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (кроме замороженных), компоты фруктовые и ягодные, морсы.

О маркировке

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.

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