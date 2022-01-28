"Северсталь" попросила генпрокурора проверить высказывания главы ФАС по делам металлургов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Северсталь" направила в Генпрокуратуру РФ письмо с просьбой проверить высказывания главы ФАС России Максима Шаскольского о возможных штрафах для металлургических компаний в рамках дел по плоскому прокату на предмет возможного давления на комиссию антимонопольной службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Северстали".

"Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова письмо с просьбой проверить публичные высказывания руководителя ФАС Максима Шаскольского о возможных штрафах в отношении металлургических компаний в делах по признакам установления монопольно высокой цены на стальной прокат на предмет возможного давления на комиссию службы", - сообщили агентству в компании.

Ранее в пятницу о письме "Северстали" в Генпрокуратуру сообщил РБК.

ТАСС пока не располагает комментарием Генпрокуратуры.

Интервью Шаскольского

Штрафы в отношении "Северстали", НЛМК и ММК в делах ФАС по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат "может быть <…> будут больше, чем по Google", "может быть, еще и здесь вас удивим", сказал Шаскольский в интервью, выложенном на сайте канала RTVI 29 декабря. ФАС в прошлом году возбудила дело в отношении Google - по мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Также 29 декабря ФАС сообщила, что нашла в действиях НЛМК, ММК и "Северстали" - крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - нарушение антимонопольного законодательства. По данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на этот вид продукции в РФ с января 2021 года.

Металлурги заявили о необоснованности заключения службы и готовности отстаивать свою позицию. Следующие заседания комиссии ФАС по рассмотрению дел в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" назначены на 1, 2 и 3 февраля соответственно.

Комментарий ФАС

"ФАС России регулярно информировала средства массовой информации о ходе рассмотрения дел по плоскому прокату в отношении металлургов на протяжении всего их рассмотрения, - сказали ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства. - Однако по данному вопросу (письмо "Северстали" в Генпрокуратуру - прим. ТАСС) официальные обращения в ФАС не поступали, в связи с чем комментировать данную переписку не представляется возможным".

По словам члена генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнера BGP Litigation Ирины Акимовой, высказывания Шаскольского относительно возможных штрафов для металлургов "носили вероятностный характер".

"Был употреблен оборот "может быть", в то время как сравнение с Google было общим. О каких-либо конкретных штрафах ФАС для компании информации нет, - прокомментировала ТАСС Акимова. - Чего-то более конкретного глава ведомства и не мог сказать. Ведь расследование в отношении металлургических компаний ведется до сих пор".

Три отдельных дела в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" были возбуждены в апреле прошлого года. В ФАС тогда сообщали о том, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.