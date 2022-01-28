ЕС рассматривает своп-сделку по газу с несколькими странами на фоне разногласий с Россией

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает возможность осуществить своп-сделку с несколькими странами, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Европу, которые, в частности, могут быть вызваны ситуацией вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его информации, ЕС ведет обсуждение по своп-сделкам с Катаром и Норвегией. В то же время Брюссель находится в тесном контакте с Алжиром и Египтом, а также с азиатскими странами, чтобы выяснить, возможно ли осуществить сделку.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.