{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

ЕС рассматривает своп-сделку по газу с несколькими странами на фоне разногласий с Россией

По информации Bloomberg, Евросоюз ведет обсуждение с Катаром и Норвегией

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз обсуждает возможность осуществить своп-сделку с несколькими странами, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Европу, которые, в частности, могут быть вызваны ситуацией вокруг Украины. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

На эту тему
Запасы уменьшаются, цены растут. Что происходит на газовом рынке Европы
Запасы уменьшаются, цены растут.

По его информации, ЕС ведет обсуждение по своп-сделкам с Катаром и Норвегией. В то же время Брюссель находится в тесном контакте с Алжиром и Египтом, а также с азиатскими странами, чтобы выяснить, возможно ли осуществить сделку.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаКатарНорвегияРоссияЭнергетический кризис в Европе
Поезд "Ласточка" планируют пустить из Кирова в Нижний Новгород
Точные сроки запуска поезда пока неизвестны
Читать полностью