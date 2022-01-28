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Поезд "Ласточка" планируют пустить из Кирова в Нижний Новгород

Точные сроки запуска поезда пока неизвестны

КИРОВ, 28 января. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка" планируют пустить из Кирова в Нижний Новгород, время в пути займет 4 часа 39 минут. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам встречи главы региона Игоря Васильева с начальником Горьковской железной дороги (ГЖД) Сергеем Дорофеевским.

"Игорь Васильев поинтересовался у руководителя ГЖД, когда планируется внести в расписание движения поездов на постоянной основе рейсы скоростного поезда "Ласточка", опытные поездки которого были выполнены в прошлом году. Сергей Дорофеевский сообщил, что в ближайшее время поезд будет пущен. Пассажирам будет предложено пять вагонов на 443 посадочных места. До конечной станции поезд доезжает за 4 часа 39 минут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГЖД уточнили ТАСС, что точные сроки запуска поезда пока не называются.

Как отметил Игорь Васильев, запуск "Ласточки" позволит улучшить транспортное сообщение с соседним для Кировской области регионом. "Кировчане ездят достаточно часто - кто-то учится в Нижнем Новгороде, у кого-то там живут родные, для кого-то с этим городом связано ведение бизнеса, служебные контакты", - цитирует пресс-служба губернатора.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичНижегородская областьКировская область
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