Аргентина готова возобновить обсуждение проекта строительства АЭС с Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Власти Аргентины готовы возобновить переговоры о возможности строительства АЭС с участием России, после того как южноамериканской республике удалось достичь соглашения об урегулировании долга с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил в разговоре с корреспондентом ТАСС президент Аргентины Альберто Фернандес перед визитом в Москву, который запланирован на 3 февраля.

"Многие инфраструктурные проекты ждали этого соглашения, потому что нуждались во внешнем финансировании, среди них ГЭС и АЭС. Безусловно, это будет темой обсуждений и переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС о перспективах проекта.