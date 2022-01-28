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Аргентина готова возобновить обсуждение проекта строительства АЭС с Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Власти Аргентины готовы возобновить переговоры о возможности строительства АЭС с участием России, после того как южноамериканской республике удалось достичь соглашения об урегулировании долга с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил в разговоре с корреспондентом ТАСС президент Аргентины Альберто Фернандес перед визитом в Москву, который запланирован на 3 февраля.

"Многие инфраструктурные проекты ждали этого соглашения, потому что нуждались во внешнем финансировании, среди них ГЭС и АЭС. Безусловно, это будет темой обсуждений и переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС о перспективах проекта.

Теги
АргентинаРоссияФернандес, Альберто
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