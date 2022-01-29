Эксперт заявил, что сити-фермы в Арктической зоне РФ снизят затраты на северный завоз

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Создание проектов урбанизированного агропроизводства (или сити-ферм) поможет обеспечить арктические регионы свежими овощами, снизив затраты на северный завоз. Такое мнение выразил ТАСС координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Создание сити-ферм в Арктической зоне Российской Федерации позволит обеспечить круглогодичное снабжение свежей зеленью, овощами и даже ягодами большой спектр потребителей. Прежде всего речь идет о социальных объектах в сфере образования и медицины, а также о промышленных поселках. Пока таких проектов в Якутии немного, но уже есть две сити-фермы. Такие объекты дают возможность реализовывать проекты распределенной генерации. Это предполагает использование биоресурсов, отходов сельхозпроизводства, энергии солнца, ветра, сжиженного природного газа", - сказал Воротников. Он считает, что такие объекты также позволят снизить расходы на северный завоз, который иногда дает прирост до 60% на энерготарифы.

Климатическое земледелие

По его словам, все более актуальным становится и климатическое земледелие, которое подразумевает создание и эксплуатацию так называемых карбоновых полигонов и ферм. В Якутии, по мнению эксперта, это сможет организовать научно-образовательный центр "Север", который обладает необходимыми кадрами и компетенциями.

"В Якутии имеется научный задел и многолетний международный опыт работы в этой области. На территории республики уже создана уникальная мега-установка SakhaFluxNet, включающая четыре оснащенные экспериментальные научные станции, охватывающие все наиболее важные биоклиматические зоны России - тундровую, лесотундровую и лесную. Именно реализация этих проектов позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина о достижении углеродной нейтральности России к 2060 году", - отметил эксперт.

О карбоновых полигонах

В феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации запустило пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

Карбоновые или климатические полигоны и фермы - это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций. Они позволяют проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии. Проект по созданию карбоновых полигонов идет в рамках Национального плана мероприятий адаптации к изменениям климата, утвержденного правительством РФ в декабре 2019 года, и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, принятой в декабре 2016 года. Такие полигоны создаются с 2021 года в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.