Эксперт: около 5% фитнес-операторов договорились об аренде в виде процента с оборота

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Около 5% российских фитнес-операторов смогли перейти на альтернативный механизм взаимодействия с арендодателями, договорившись выплачивать процент с оборота вместо фиксированной ставки аренды. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Предприниматели фитнес-отрасли совместно с владельцами коммерческой недвижимости стали вводить универсальный инструмент, который позволяет соблюдать баланс интересов сторон. А именно уже около 5% российских фитнес-операторов смогли договориться об установлении арендной платы в виде процента с оборота арендатора. В абсолютном выражении это более 300 клубов. Условия таких договоров подразумевают прозрачность ведения бизнеса перед арендодателем и полную кассовую отчетность. Выгодность подобных бизнес-отношений для обеих сторон зависит от уровня процентной ставки и валового объема выручки фитнес-клуба", - отметила она.

По ее словам, данный механизм давно известен рынку. В большей степени он используется между арендаторами торговых площадей и собственниками торговых центров. Однако в фитнес-отрасли до конца 2021 года - начала 2022 года его применяли "лишь единицы", сказала Силина.

Она рассказала, что 87% фитнес-объектов в стране расположены на площадях коммерческой недвижимости, а арендный платеж как статья расходов физкультурно-оздоровительного объекта составляет 30% от валового дохода.

"В 2021 году часть собственников фитнес-клубов смогла договориться с владельцами коммерческой недвижимости о снижении арендных ставок, но их доля меньше, чем в 2020 году: 35% против 55%. Следует отметить, что в большей степени арендаторы предоставили небольшое понижение стоимости аренды 10-20%", - добавила собеседница агентства.

Национальное фитнес-сообщество, по ее словам, считает важным предусмотреть меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости, которые предоставляют площади под фитнес-клубы, "в виде снижения налогооблагаемой базы". В частности, снизить налоги на землю и имущество, отказаться от пересмотра кадастровой стоимости в сторону увеличения, субсидировать процентные ставки по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости, ввести мораторий на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно. Как считает Силина, это позволит восстановить не только фитнес-отрасль, но и смежные отраслевые рынки.

Об организации

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, двадцать ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером министерства спорта.