Крашенинников заявил, что ограничения оборота криптовалюты должны быть закреплены в законе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Криптовалюта должна быть закреплена в законодательстве РФ в качестве объекта, как и ограничения ее оборота, включая запрет на использование в качестве платежного средства. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Криптовалюта должна быть определена [в законе] в качестве объекта. Совершенно очевидно, что она не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа. Но то, что она должна быть объектом - это совершенно очевидно", - сказал депутат.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас в законах необходимые определения отсутствуют, при этом "идут дискуссии, возникают споры при наследовании и так далее". "Если мы считаем, что возможно ограничение оборота, то это надо прописать в законе", - добавил он, приведя в качестве примера запреты на свободный оборот алкоголя и отдельных лекарств.

"Но то, что это объект, и что несколько миллионов человек уже являются владельцами криптовалюты - это очевидно, и мы не можем все время делать вид, что ничего не происходит. Конечно, происходит, и конечно, закон должен влиять на это", - резюмировал глава комитета.

Сроки обсуждения

Крашенинников считает, что вопрос законодательного регулирования оборота криптовалюты следовало бы решить уже в ходе весенней сессии Госдумы. "Это не должно затягиваться, потому что не может быть так, что жизнь сама по себе, а закон сам по себе, - сказал парламентарий. - Считаю, что в весеннюю сессию надо этот вопрос решать".

Крашенинников при этом заметил, что в этом вопросе необходимо достичь правовой определенности. "Нужно вносить поправки, в том числе и в Гражданский кодекс [РФ], а потом уже в другие законодательные акты, чтобы пресечь злоупотребления", - добавил он, уточнив, что сначала в законах должен появиться сам предмет регулирования.

Президент РФ Владимир Путин 26 января призвал правительство и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Концепция же Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета.