Nikkei: в акватории стран ЕС зафиксировали резкое увеличение количества танкеров с СПГ

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники газеты Nikkei проанализировали спутниковые данные и обнаружили, что в акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Соответствующая информация опубликована в субботу на сайте издания.

По его данным, в январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, однако в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.