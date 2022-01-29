В Польше заявили, что в ЕС нет единства по масштабу санкций против РФ из-за Украины

"Все государства - члены ЕС согласны с тем, что Украина должна сохранять свой суверенитет", - отметил он в опубликованном в субботу интервью газете El Mundo. "Разногласия касаются масштаба санкций против России или оказания военной поддержки Украине, позиций, которые должны быть согласованы на уровне сообщества или НАТО, - уточнил премьер. - Нам нужен сильный голос, а не много расходящихся голосов".

"Я не жду, что Германия втянется в этот конфликт, если так решило новое правительство, но если они откажутся помогать Украине, я попрошу их сказать об этом во всеуслышание, - подчеркнул Моравецкий. - Уклончивые заявления типа "мы не будем посылать оружие на Украину, потому что это зона конфликта", не являются серьезной политикой при нынешних обстоятельствах".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.