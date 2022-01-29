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В Болгарии уволили всех членов совета директоров компании "Булгаргаз"

Министр энергетики страны Александр Николов сообщил, что такое решение принято по итогам проверки

СОФИЯ, 29 января. /ТАСС/. Руководство Болгарского энергетического холдинга (БЭХ) в пятницу вечером освободило от должностей членов совета директоров компании "Булгаргаз" Николая Павлова, Светослава Делчева, Диану Боневу, Илияна Дукова и Николая Дончева. Как сообщает в субботу Болгарское национальное радио, новым директором компании назначен Людмил Йоцов, а председателем совета директоров стал Иван Топчийски.

В интервью телекомпании BTV в субботу министр энергетики Александр Николов сообщил, что решение о смене совета директоров "Булгаргаза" было принято по итогам проверки, которую проводил БЭХ. "Несколько недель назад началась проверка компании "Булгаргаз", инициированная БЭХ, и на основании собранных данных, в том числе нынешней ситуации с ценами на теплоснабжение, было принято это решение", - сообщил Николов. Он выразил сомнения, что руководство компании в условиях кризиса действовало рационально.

На фоне энергетического кризиса и резкого повышения стоимости энергии, в том числе газа, руководство компании "Булгаргаз" критиковали за то, что оно не обеспечило эффективной поставки голубого топлива из Азербайджана в соответствии с условиями договора, что могло бы привести к снижению его стоимости.

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АзербайджанБолгария
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