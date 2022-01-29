Инвестиции в промышленность Хайнаня в 2021 году достигли рекордных $7,84 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в промышленность южнокитайской провинции Хайнань в 2021 году увеличился на 14,8% и достиг рекордной отметки в 50 млрд юаней ($7,84 млрд). Об этом сообщил департамент промышленности и информатизации региона.

По данным ведомства, индустриальный сектор острова входит по данному показателю в первую десятку провинций, автономных районов и городов центрального подчинения материкового Китая.

Согласно опубликованной статистике, динамика только обрабатывающих предприятий Хайнаня за указанный период составила 84,2%. Это самый значительный прирост среди прочих регионов КНР.

Департамент проинформировал, что на фоне быстрого притока капиталовложений в минувшем году компании города Хайкоу (административный центр провинции) продолжили успешно наращивать производство электротехнического оборудования, пищевых продуктов, автомобилей, табачных изделий, а также добычу природного газа. Зона экономического развития "Янпу" на северо-западе острова также продолжила стабильно увеличивать выпуск химической продукции.

"Подобных результатов нам удалось достигнуть в связи с тем, что партком и правительство Хайнаня уделяют большое внимание промышленному развитию", - прокомментировало ведомство. В частности, благодаря стимулирующим мерам властей инвестиции нефтехимической корпорации "Синопек" в организацию местной производственной цепочки по выпуску этилена в 2021 году составили 10 млрд юаней ($1,56 млрд), вдвое превысив плановый показатель.

Индустриальный сектор Хайнаня продолжает успешно развиваться, несмотря на негативное воздействие пандемии. В минувшем году доход от основной деятельности крупных промышленных предприятий (компании, положительная разница в доходах и расходах которых за год превышает 20 млн юаней, или примерно $3,1 млн - прим. ТАСС) провинции вырос на 20,7%, составив 234,39 млрд юаней ($36,76 млрд), а их чистая прибыль - на 55,3%, до 17,61 млрд юаней ($2,76 млрд).