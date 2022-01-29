Welt: ФРГ будет сложно найти замену российским энергоресурсам при прекращении поставок

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Германии будет сложно найти альтернативу российским нефти, углю и газу в случае прекращения поставок в связи с эскалацией ситуации на границе РФ с Украиной. С такой оценкой в субботу выступила газета Welt am Sonntag , ссылаясь на данные Федерального института геонаук и природных ресурсов ФРГ.

По ее информации, в 2020 году энергозависимость Германии от России составила 64%. Согласно новым данным института, доля российской нефти в германском импорте достигает 34%. Что касается природного газа, то этот показатель равняется 50%, а каменного угля - 45%. "Энергетические ресурсы такого масштаба не могут быть заменены в краткосрочной перспективе", - приводит издание слова эксперта в области энергетики института геонаук и природных ресурсов Мартина Пайна. "Быстро и полностью найти замену России, которая занимает такую позицию на рынке угля, газа и нефти, чрезвычайно сложно, если не невозможно", - добавил он.

В свою очередь эксперт Института германской экономики в Кёльне Хубертус Бардт выразил аналогичную точку зрения. "Возможности замены газа другими источниками энергии ограничены", - подчеркнул он. "Потенциал замены газовых электростанций угольными должен составлять менее 10% от потребления газа", - считает Бардт. В промышленности, по его мнению, "практически нет возможности краткосрочной замены, как и в бытовом отоплении".

РФ выполняет обязательства

В пятницу официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге заявил, что Берлин констатирует, что Москва выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа, и надеется, что Россия останется надежным поставщиком голубого топлива. В среду вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что все договоры о поставках газа из России соблюдаются, а основные объемы топлива из России в Германию поступают не через территорию Украины и Польши, а по трубопроводу "Северный поток - 1". ФРГ, по его словам, "зависит примерно на 55% от российского газа". Министр указал на то, что рынок газа в Германии "полностью дерегулирован", то есть, по его мнению, "нет возможности для государственного вмешательства" в него, а также отсутствуют государственные резервы голубого топлива. Он заметил, что в свете опыта текущей зимы, когда заполненность подземных хранилищ газа находится на исторически низком уровне, следует впредь принять меры по недопущению повторения такой ситуации.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

По информации агентства Bloomberg, правительство Германии настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не попадал под ограничительные меры в отношении финансового сектора РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины.