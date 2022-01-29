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Мишустин поручил внести в кабмин предложения по разработкам сетей связи 6G

Как сообщили в кабмине, профильные ведомства также должны представить инициативы по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к середине февраля внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР), касающимся мобильных сетей шестого поколения (6G). Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

Поручения даны по итогам поездки Мишустина в Воронежскую область 20 января.

"Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 30 июня Минцифры, Минпромторг и Минэнерго должны представить в кабмин инициативы по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM, указано также в поручениях.

Теги
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