На Хайнане открылся международный центр торговли предметами искусства

САНЬЯ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Международная площадка для торговли предметами искусства и антиквариатом открылась в китайском городе Санья в провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство " Синьхуа ".

Площадка расположена в деловом центре города, она занимает площадь 90 тыс. кв. метров. Здесь будут проводить торговые сделки, а также хранить на таможенном складе предметы искусства и антиквариат. Кроме того, на площадке планируют организовывать выставки и аукционы, соответствующие международным стандартам.

По словам мэра города Бао Хунвэня, открытие этой биржи искусства внесет большой вклад в превращение курорта Санья в международный центр туризма и потребления. Местные власти надеются, что торговая площадка привлечет множество клиентов благодаря особому таможенному режиму Хайнаня и низким транзакционным издержкам.

Китай - один из крупнейших рынков искусства в мире. По последним данным немецкой компании Statista, занимающейся коммерческой статистикой, в 2020 году самую большую долю в продажах на рынке искусства - 42% - занимали США. За ними следовали Великобритания и КНР, доля каждой из этих стран составила 20%.