На должность руководителя Росжелдора назначили Алексея Дружинина

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение по назначению Алексея Дружинина новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора), сообщается в пресс-службе кабмина.

"До назначения на пост главы Росжелдора Алексей Дружинин более пяти лет работал исполнительным директором некоммерческого партнерства, а позже саморегулируемой организации "Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава", - сообщает пресс-служба.

Новый руководитель Росжелдора родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция", отмечается в сообщении кабмина.

Кроме того, Дружинин имеет опыт государственной службы. В 2004-2005 годы занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта. Позже перешел в министерство транспорта, где работал до 2014 года в качестве заместителя директора Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности, заместителя директора Департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта, затем директора Департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности. Является действительным государственным советником 2-го класса, добавляет пресс-служба.

Он также награжден медалью "За развитие железных дорог" и нагрудным знаком "Почетный железнодорожник", - говорится в сообщении.