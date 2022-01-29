Путин поручил разработать методические рекомендации для упрощения выдачи кредитов НКО

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать методические рекомендации, разъясняющие особенности деятельности социально ориентированных НКО для упрощения предоставления им кредитов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано Центробанку при участии Минэкономразвития. "Рекомендовать разработать и утвердить методические рекомендации для кредитных организаций, разъясняющие особенности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в целях упрощения предоставления таким организациям кредитов (займов), в том числе в рамках программ льготного кредитования", - говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Сделать это нужно в срок до 1 мая, ответственными назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр экономического развития Максим Решетников.

Кроме того, правительству РФ поручается представить предложения, предусматривающие возможность предоставления пособий и льгот руководителям некоммерческих организаций, которые решением коллегиального органа управления НКО работают без выплаты им вознаграждения. "При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в списке поручений.