"Tуркменгаз" и CNPC подпишут соглашения более чем на $106 млн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Туркмения подпишет соглашения с Китаем на обслуживание 16 скважин газового месторождения "Галкыныш" и на поставку оборудования и услуг для месторождений "Багаджа" и "Гарабил". Как сообщило накануне поздно вечером государственное информационное агентство Туркмении TDH, соответствующий документ подписал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

"Планируется заключить дополнительные соглашения на изменение условий оплаты контрактов между госконцерном "Туркменгаз" и компанией CNPC (КНР), в том числе на снабжение 16 скважин газового месторождения "Галкыныш" химической продукцией и приготовление буровых растворов, оказание инжиниринговых услуг по их эксплуатации, оснащение скважин соответствующим оборудованием. Предусматривается также заключить допсоглашения к контрактам, касающиеся установки профильного оборудования и оказания соответствующих услуг на месторождениях "Галкыныш", "Гарабил" и "Багаджа". Общая сумма соглашений составит $106,2 млн", - сообщает агентство.

Отмечается, что Бердымухамедов "с удовлетворением констатировал неизменно дружественный и конструктивный характер межгосударственных отношений с КНР". "Сотрудничество между нашими странами располагает внушительным потенциалом в различных сферах, реализация которого отвечает не только обоюдным интересам, но и целям благополучия и процветания всего региона", - подчеркнул президент.

"Инвестиции должны быть возвращены получаемыми в стране сырьевыми ресурсами", - указал глава государства.

Китай является самым крупным импортером туркменского природного газа, который поступает по трубопроводу Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай. В настоящее время поставки туркменского газа осуществляются в восточном и северном направлениях, также ведется строительство газопровода через территорию Афганистана и Пакистана в Индию (ТАПИ). Туркмения одновременно ведет диалог с ЕС о возможности поставки газа в Европу.