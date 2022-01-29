Минск включил Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продэмбарго

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Правительство Белоруссии включило Сербию и Лихтенштейн в перечень стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада. Соответствующее решение оформлено постановлением Совета министров, опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале.

Решение правительства принято "в целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь", - отмечается в документе.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. Согласно принятому в декабре 2021 года постановлению Совета министров республики "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из стран Европейского союза (ЕС), США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии. В перечне запрещенных товаров - свиньи и их мясо, мясо крупного рогатого скота, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.