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СМИ: Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции

Сумма иска составляет 5,2 млрд крон ($560 млн)

СТОКГОЛЬМ, 29 января. /ТАСС/. Huawei обратилась в международный арбитраж с иском к Швеции за недопуск к участию в тендере на поставку оборудования для нового поколения мобильной связи 5G. Сумма иска составляет 5,2 млрд крон ($560 млн), однако, как сообщает в субботу телеканал SVT, может в итоге дойти до 25-30 млрд крон ($2,7-3,2 млрд).

Еще год назад китайская компания грозила правительству Швеции судебным разбирательством, получив от Управления почты и телекоммуникаций страны отказ в допуске к созданию инфраструктуры для сетей 5G. Поводом для такого решения ведомства стали основанные на данных полиции безопасности опасения, что Huawei имеет связи с китайским государством, что представляет собой угрозу национальной безопасности Швеции.

Китайский иск был зарегистрирован 21 января в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

Ранее Huawei дважды подавала в суд на Управление почты и телекоммуникаций Швеции, но оба раза проиграла. Сейчас компания обращается с иском к шведскому правительству, поскольку, по ее мнению, Швеция нарушает договор о защите инвестиций, который заключила с Китаем и который регулируется МЦУИС.

Год назад несколько шведских министров получили от Huawei письма, в которых говорилось о намерении китайской компании обратиться в арбитражный суд с иском за упущенную прибыль размером по меньшей мере в 5 млрд крон. "С одной стороны, Huawei пытается получить компенсацию по делу как таковую, однако, скорее всего, здесь есть еще стратегический аспект", - прокомментировал эксперт по торговым вопросам и автор книги "Пленники свободной торговли" Рикард Аллвин.

"Привлечение Швеции к суду таким вот образом, со столь большим требованием возмещения убытков, является способом пригрозить другим странам, которые также думают, допускать ли Huawei к развитию их сетей 5G", - добавляет эксперт. По его словам, с учетом всего срока неполученной лицензии и репутационных потерь сумма итогового иска может оказаться значительно выше изначально заявленной. "Предположительно, она может приблизиться к 30 млрд крон ($3,2 млрд) или даже к 40 млрд крон ($4,3 млрд). Они (Huawei - прим. ТАСС) попытаются определить это количественно позднее, но это колоссально большая сумма", - считает Аллвин.

Запрет в Швеции

Административный суд Стокгольма отклонил в июне 2021 года две апелляции компании Huawei, которая обжаловала запрет Управления почты и телекоммуникаций Швеции, закрывающий для китайской компании шведский рынок в сфере оборудования для нового поколения мобильной связи 5G. Суд счел, что использование компонентов Huawei для ключевых функций сетей 5G "может повредить безопасности Швеции" и что "существующие продукты Huawei должны быть сняты с производства к 1 января 2025 года".

20 октября 2020 года в преддверии первых аукционов частот для сетей 5G, на которые были допущены компании Hi3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige и Teracom, управление сообщило о разработке ряда требований к участникам с точки зрения национальной безопасности. Одним из условий стало полное отсутствие продуктов Huawei в разворачиваемых новых системах. Компания обжаловала это решение, а суд первой инстанции снял запрет на время рассмотрения апелляции.

В соответствии с новым законодательством, вступившим в силу 1 января 2020 года, рассмотрение заявлений на участие в тендере было проведено в консультации со шведскими вооруженными силами и полицией безопасности, чтобы гарантировать, что использование радиооборудования в этих диапазонах не причинит вреда безопасности Швеции.

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