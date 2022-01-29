Поставки СПГ в Европу в январе стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе 2022 года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Поступления сжиженного газа с терминалов 28 января составили 405 млн куб. м., что является рекордным показателем для этой даты и в 2,2 раза больше среднего показателя за последние пять лет.

Всего, по состоянию на 28 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составляет уже 10,44 млрд куб. м. Таким образом, досрочно за три дня до конца января поставки СПГ в Европу обновили рекорд января 2019 года. Следом, ориентировочно 30 января, падет и абсолютный рекорд поступлений газа с СПГ-терминалов в ГТС Европы ноября 2019 года (чуть более 11 млрд куб. м.).

Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 67,4% от максимума.

Запасы СПГ в европейских резервуарах хранения сжиженного газа также достаточно высокие для конца января - на 5% выше средних значений за пятилетку. Газета The Wall Street Journal сообщила, что более двух десятков танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, направляются из США в страны Европы - это может придать новый импульс росту запасов СПГ в Старом Свете в ближайшее время.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы накануне опустился до 39,22% - это на 15,6 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 42,34 млрд куб. м. газа - на 15,7 млрд куб. м. меньше, чем в 2021 году.