В Новосибирске стоимость строительства ледового дворца выросла на 30%

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Стоимость ледового дворца в Новосибирске, который строится к молодежному чемпионату мира по хоккею, выросла на 30% - до 13 млрд рублей - из-за изменений в проекте, покупки оборудования для обеспечения безопасности, а также удорожания строительных материалов. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Роман Теленчинов.

"(Изначально) у нас 10 млрд рублей была сумма самого дворца спорта с отделочными работами. Там не учитывались, условно, видеотрансляции, средства связи, спецсвязи, то есть безопасность не учитывалась в полном объеме. Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определенные объемы (по проекту). Если все посмотреть в совокупности, мы планируем удорожание 30% - 13 млрд рублей в сводной сметно-расчетной (стоимости)", - сказал Теленчинов, уточнив, что также на стоимость объекта повлияли цены на материалы и благоустройство.

По его словам, власти уже подготовили изменения в проектно-сметную документацию, она проходит экспертизу. Сейчас задержек по срокам работ, которые были завершены к январю на 60%, из-за изменения в стоимости нет, финансирование поступает в необходимом объеме. Объект сдадут в срок до 1 октября 2022 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 м и общей площадью 55 тыс. кв. м включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения. После молодежного Чемпионата мира по хоккею ледовую арену планируется использовать в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба "Сибирь".

Чемпионат планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Кроме ледовой арены в Новосибирске к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.