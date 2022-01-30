Бербок не исключила иска против решения о включении атомной энергетики в таксономию ЕС

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Правительство Германии не исключает подачи иска в случае включения Еврокомиссией атомной энергетики в список зеленых источников энергии. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

Министр напомнила, что правительство ФРГ ранее представило в Брюсселе причины своего решения о выходе из атомной энергетики. "Посмотрим, как Еврокомиссия отнесется к нашим аргументам. Мы изучаем все другие пункты, в том числе связанные с возможными исками", - сказала Бербок. По ее словам, атомная энергетика "рискованная и дорогая, а также не экологична и с новыми концепциями реакторов".

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия выступает за включение атомной и газовой отраслей в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе.

Германия сейчас отказывается от атомной энергетики и отключила 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС.