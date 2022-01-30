Магазины с точками сбора батареек должны до 1 марта зарегистрироваться в госинфосистеме

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Компании и предприниматели, которые собирают у населения батарейки и отправляют их на переработку, должны до 1 марта зарегистрироваться на платформе учета отходов I и II класса ФГИС ОПВК. Об этом сообщил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

"Поскольку Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в Росатом) работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а не с населением, важно вести учет работы с такими отходами. Поэтому тем компаниям, которые сегодня осуществляют сбор батареек у населения, нужно зарегистрироваться в системе, паспортизировать собранные батарейки как отход, чтобы система учитывала их оборот и переработку", - заявил Лебедев.

Он также рассказал, что ФЭО рассматривает возможности Почты России по транспортировке батареек без сбора батареек в отделениях. Если Почта России проявит интерес к транспортированию отходов, ей необходимо будет оформить лицензию на транспортирование данных видов отходов и зарегистрироваться во ФГИС ОПВК.

"Очень радует, что в последние годы стал развиваться раздельный сбор батареек: есть ответственные производители, так и переработчики, выстроены цепочки по сбору и переработке таких отходов. Наша главная задача - не навредить сложившейся работе там, где она ведется добросовестно", - добавил Лебедев.

С 1 марта 2022 года образователи отходов I и II классов опасности, которые не имеют собственных мощностей по переработке, обязаны передавать их Федеральному экологическому оператору. Все операции по работе с такими отходами будут вестись только на платформе ФГИС ОПВК. Система создана для решения задач федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экология", исполнение которого поручено госкорпорации "Росатом".

О категориях отходов

Отходы I-II классов - особо опасные отходы: свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы). Радиоактивные вещества в этот список не входят.