"Энергоатом" впервые запустил в работу все 15 энергоблоков

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. НАЭК "Энергоатом" в воскресенье подключила к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС и таким образом впервые за всю историю атомной энергетики Украины работают все 15 энергоблоков одновременно. Об этом сообщается на сайте компании.

"Сегодня, 30 января, в 05:45 (06:45 мск) энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планового предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала АЭС нет. По состоянию на воскресенье на Украине работают все 15 энергоблоков.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. На украинских АЭС работают 15 энергоблоков, из них 13 - с реакторами типа ВВЭР-1000, два - ВВЭР-440, все они строились под топливо российской компании ТВЭЛ. В конце 2018 года украинская компания "Энергоатом" и ТВЭЛ продлили контракт на поставки российского ядерного топлива до 2025 года. В Росатоме отмечали, что ТВЭЛ продолжит гарантированно обеспечивать по имеющемуся контракту украинские АЭС современным и экономически эффективным ядерным топливом. При этом основными приоритетами в сотрудничестве остаются максимальная ядерная безопасность и надежность топливных сборок.

После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть объявила о планах постепенного отказа от российского и перехода на американское топливо. Использование в реакторах украинских АЭС американских топливных сборок ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков. Кабинет министров Украины утвердил 11 августа 2021 года государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом до 2025 года, которая позволит отказаться от необходимости его вывоза в РФ.

В августе 2021 года Украина подписала с американской компанией Westinghouse Electric меморандум, предусматривающий строительство по ее технологии энергоблока Хмельницкой АЭС и впоследствии еще 4 блоков общей стоимостью до $30 млрд. При этом не уточняется источник финансирования проекта.