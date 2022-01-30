В Кисловодске в 2022 году в социальное строительство направят свыше 1,5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Власти Кисловодска (Ставропольский край) в 2022 году направят на строительство социальных и спортивных объектов более 1,5 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

"Более 1,5 млрд вложим в этом году в соцстроительство. Это конкретные объекты, которые давно ждет Кисловодск. В списке объектов, куда на этот год будут вложены государственные инвестиции, строительство спортивного зала в школе №7 и хореографической школы, строительство плавательного бассейна "Арена Кисловодск" и переход ко второму этапу - к ледовом катку и к спортивным залам, а также завершение строительства школы на Замковой", - написал Моисеев в Instagram.

По его словам, благодаря поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и федеральных властей в Кисловодске появится городской бассейн.

"Появится и самая современная школа города на 1 000 мест с двумя бассейнами и большим спортивным блоком, что позволит сделать большой шаг к ликвидации второй смены в школах города-курорта. <...> И на этом не заканчиваем. Начинаем готовиться к капремонту всех существующих школ, большинство которых уже давно нуждаются в кардинальном ремонте", - добавил глава курорта.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тыс. человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.