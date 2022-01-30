Глава МИД Британии подтвердила, что Лондон введет новые санкции против РФ в ближайшие дни

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Власти Великобритании расширят санкции против РФ на следующей неделе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в воскресенье заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

"На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства, - сказала министр. - В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень [лиц, попадающих под ограничения], чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции. У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться".