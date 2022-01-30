Эксперт: ситуация вокруг Украины может негативно сказаться на мировом рынке зерна

РИМ, 30 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Напряженность в отношениях между Украиной и Россией может негативно отразиться на ситуации на мировом рынке зерна, учитывая, что две страны являются его крупными производителями. Как отметила в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Моника Тотова, сложно оценить, каким будет это воздействие, поскольку цены на продовольственных рынках зависят от множества факторов.

"С учетом вклада России и Украины в мировой рынок зерновых напряженность между этим странами влияет на рынки. На них влияют многие факторы, такие как волатильность, погодные условия, цены на производственный материал и многое другие, поэтому сложно сказать, каким именно будет воздействие, но, безусловно, нынешняя ситуация способствует созданию неуверенности на рынках", - сказала эксперт.

Она добавила, что многое зависит от "продолжительности нынешней ситуации и того, как она будет развиваться". "Если дальнейшее развитие [событий] скажется на производстве, логистике экспорта и прочем воздействие на рынки зерна будет весьма ощутимым", - указала эксперт.

Тотова также уточнила, что в ближайшие недели ФАО выпустит свои прогнозы на урожаи на 2022 год. При этом среди разных параметров учитываются и такие факторы, как геополитическая и социально-экономическая ситуации.

Она напомнила, что на Россию приходится 20% мирового экспорта пшеницы, тогда как на Украину 10%. В России производится 10% мирового объема пшеницы, на Украине - 3%. Эксперт также отметила, что данный экспорт носит сезонный характер,= и его наибольшие объемы приходятся на период после урожая, после чего прогрессивно снижаются. "Сейчас, например, поставки из обеих стран низкие", - добавила собеседница агентства.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.