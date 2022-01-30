Самолет "Байкал" совершил первый полет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Первый полет самолета "Байкал", который должен заменить "кукурузники" Ан-2 советской разработки, состоялся в Екатеринбурге, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет", - сказал Мантуров. Самолет разработан компанией "Байкал-Инжиниринг" в рамках контракта с Минпромторгом для местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2 ("кукурузники").

Самолет взлетел с аэродрома в Екатеринбурге, полет проходил на высоте 500 м и длился около 25 минут. В соответствии с полетным заданием, летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. "Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме" - сообщил Лаврентьев, чьи слова приводит пресс-служба Минпромторга.

9-10 февраля "Байкал" покажут в Москве на девятой Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, отмечает Минпромторг.

"В "Байкале" учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов. Этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке", - отметил глава Минпромторга.

По словам главного конструктора Вадима Демина, крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, его максимальная дальность будет достигать 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).

О самолете

Ранее Мантуров говорил, что серийный выпуск девятиместного самолета должен начаться в 2023 году. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) рассчитывает на заключение в этом году твердого контракта на поставку в 2023-2025 годах десяти самолетов "Байкал", заявлял ТАСС летом директор по продажам и маркетингу УЗГА Олег Богомолов.

Он уточнял, что компания провела переговоры с одной из крупнейших лизинговых компаний РФ, речь идет о контракте на 10 самолетов, определяющем график поставок в 2023-2025 годах. Контракты на поставку самолетов Казахстану могут быть также подписаны в конце 2021 - начале 2022 года, говорил Богомолов.

По его словам, стоимость "Байкала" в базовой версии составляет 120 млн рублей. Объем рынка госзаказа РФ на самолеты "Байкал" может составить 300 машин до 2030 года, отмечал он.

Разработчиком "Байкала", который должен сменить советские "кукурузники", является компания "Байкал инжиниринг" (дочерняя структура УЗГА). "Байкал" будет оснащен отечественным двигателем ВК-800. Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий, способен работать в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. Помимо пассажирских перевозок, "Байкал" сможет перевозить грузы, выполнять полёты в интересах санитарной авиации, осуществлять патрулирование и мониторинг, применяться в авиалесоохране и ,авиационных сельхозработах.