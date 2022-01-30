Регулятор ФРГ не ожидает решения о сертификации оператора "Севпотока - 2" до конца июня

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Решение о сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии; регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в опубликованном в воскресенье интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы", - утверждал он. "Только когда они будут полностью предоставлены, мы сможем возобновить рассмотрение. Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии", - заявил глава регулятора ФРГ.