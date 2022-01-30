ЕС ведет переговоры по газу с США, Катаром и Азербайджаном на случай перебоев поставок РФ

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Евросоюз ведет переговоры по газу с Соединенными Штатами, а также Катаром и Азербайджаном на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки", - говорится в сообщении Борреля, опубликованном в его еженедельном блоге.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в ЕС сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность осуществить своп-сделку с рядом стран, чтобы избежать перебоев в поставках газа в Европу, которые, в частности, могут быть вызваны ситуацией вокруг Украины. По его информации, Евросоюз ведет обсуждение по своп-сделкам с Катаром и Норвегией. В то же время Брюссель находится в тесном контакте с Алжиром и Египтом, а также с азиатскими странами, чтобы выяснить, возможно ли осуществить данного рода сделку.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. В Кремле назвали их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом в Москве не исключили, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредили, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.