Новые санкции ЕС против РФ могут лишить ее товаров, необходимых для стратегических амбиций

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом заявил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем еженедельном блоге .

"В рамках нашей работы по сдерживанию [России] мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций", - отметил он.

При этом Боррель заявил, что Евросоюз сожалеет о решении России расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну, и обещает соответствующую реакцию. "В этом контексте я сожалею о решении российских властей, объявленном в пятницу, запретить въезд в Россию неизвестному числу представителей государств - членов и учреждений ЕС. Это решение лишено какого-либо юридического обоснования и прозрачности и будет иметь соответствующую реакцию. С этим решением Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации", - написал он.

По мнению Борреля, "Россия ведет войну нервов". "Россия ведет войну нервов, поэтому мы должны сохранить наши. В этом противостоянии с Россией мы делаем все возможное, чтобы дипломатия работала, используя все возможные пути", - утверждает он.

Евросоюз последние несколько недель грозится новыми санкциями в отношении России в случае "вторжения на Украину". Как заявляет регулярно руководство ЕС, Брюссель уже приступил к разработке потенциальных ограничительных мер в отношении Москвы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.