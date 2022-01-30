Экспорт товаров из Дагестана в ОАЭ в 2021 году вырос в 16 раз

МАХАЧКАЛА, 30 января. /ТАСС/. Экспорт товаров из Дагестана в Арабские Эмираты в 2021 составил $811 тыс. В настоящее время регион поставляет в страну мед, минеральную воду, горчицу и орехи, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра поддержки экспорта региона.

"В 2020 году экспорт между ОАЭ и республикой составлял $50 тыс., а по итогам 2021 года - $811 тыс. И в планах уже в 2022 году эти показатели удвоить",- цитирует пресс-служба руководителя Центра поддержки экспорта республики Дагестан Руслана Абаскулиева.

Отмечается, что в субботу в Дагестан прибыла делегация из ОАЭ. Арабским партнерам рассказали о дизайне и моделировании зданий и отелей, малогабаритных глэмпингов и домиков для отдыха, мебели, а также о транспортных услугах региона.

"Мы поставляем мед, минеральную воду, горчицу, некоторые виды орехов. Добавлю, что наши экспортно-ориентированные предприятия готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества", - заверил Абаскулиев.

В пресс-службе отметили, что прибывшие члены иностранной делегации выразили готовность обсуждать варианты дальнейших закупок.