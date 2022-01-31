МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. В РЖД предложили пересмотреть правила перевозок смерзающихся грузов в зимний период. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"29 декабря прошлого года мы направили письмо в Минтранс с предложением вернуться к пересмотру правил перевозок смерзающихся грузов, с учетом уже новых актуальных технологий. Проект новых правил подразумевает и ответственность грузоотправителей за подготовку грузоперевозки в зимний период, и обязанность грузополучателей оборудовать места специализированным оборудованием для разогрева", - заявил Шило.

Также, по словам замглавы РЖД, в новых правилах будет добавлена возможность применять новые современные методы борьбы со смерзаемостью.

Он отметил, что действующие правила были утверждены в 1999 году, поэтому требуют скорейшего пересмотра.

"Поэтому мы обратились в Минтранс и очень рассчитываем, что Минтранс нас здесь поддержит. Соответствующее совещание с Минтрансом и с грузополучателями мы уже провели в январе", - добавил Шило.

Кроме того, в РЖД считают необходимым более эффективно использовать дорожные информационные логистические системы. Как отметил замглавы РЖД, к системе ДИЛС [дорожная информационно-логистическая система] сейчас подключено только 37 морских терминалов из 220.

Ранее в РЖД сообщали, что из-за погодных условий и прочих затруднений сложности с оборотом грузов в портах приобретают характер системного сбоя. Так, по словам Шило, за 20 дней января потери по выгрузке в морских терминалах составили более 22 тыс. вагонов (1,6 млн. тонн). Сейчас холдинг намерен вместе с портовиками совершенствовать договорные взаимоотношения для решения этих проблем.