Титов предложил главе Минтранса изменить порядок регулирования грузоперевозок в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру транспорта Виталию Савельеву с предложением внести ряд поправок в практику регулирования автомобильных грузоперевозок, в частности временно вернуть прежний порядок выдачи спецразрешений на перевозку крупногабаритных грузов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Одно из предложений Титова касается новой системы выдачи разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта по автодорогам. С 4 октября 2021 года распоряжением Росавтодора выдача таких разрешений была полностью переведена в цифровой формат через специализированную электронную систему на сайте подведомственного Росавтодору предприятия "Росдормониторинг".

"Однако новый порядок выдачи разрешений повлек за собой большое количество проблем. Портал, на котором оформляется выдача разрешений, работает некорректно, сервис не содержит полного перечня маршрутов и дорог, отсутствует возможность оформления разрешения сразу на несколько регионов. Во многих случаях выдача разрешения невозможна, поскольку собственники (балансодержатели) автодорог регионального и местного значения не отвечают на запросы системы в установленный срок (от двух до четырех рабочих дней). Никакой административной ответственности за это не предусмотрено", - отметили в пресс-службе, раскрывая содержание обращения Титова.

В новых условиях грузоперевозчики, исполняющие долгосрочные контракты, "не по своей вине несут существенные материальные и репутационные потери", считает бизнес-омбудсмен. По его словам, им не возвращается уплаченная за выдачу разрешения госпошлина, даже если причина невыдачи кроется в описанном выше затягивании с ответами со стороны собственников автодорог.

Титов предложил установить переходный период, необходимый для отлаживания работы новой информационной системы, "а на период его действия вернуть как альтернативу прежний порядок выдачи разрешений на бумаге".

Оспаривание штрафов

Титов также отметил в своем письме проблему оспаривания штрафов за нарушение нормативов весогабаритных параметров транспортного средства. Как правило, споры возникают из-за неотлаженной работы автоматических пунктов контроля (так называемых рамок), которая приводит к техническим нарушениях и искажению результатов контроля.

Большая часть таких штрафов назначается по ч. 1 с. 12.21.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), их размер для юридических лиц составляет от 100 тыс. рублей до 150. "Зачастую это ставит перевозчиков на грань выживания, - сказал Титов, слова которого привела пресс-служба. - При общем доходе от работы транспортного средства в 500 тыс. рублей в месяц и чистой прибыли около 25 тыс. достаточно двух штрафов, чтобы поставить организацию на грань банкротства".

В проекте нового КоАП предполагается исключить ответственность перевозчиков, если нарушения, выявленные автоматическими системами весогабаритного контроля, не превышают 10% норм общей массы/осевой нагрузки либо 15 сантиметров габаритных показателей грузовика. Однако текст нового КоАП еще обсуждается, поэтому Титов предложил главе Минтранса РФ инициировать соответствующие изменения в уже действующую редакцию кодекса.

Электронная очередь на границе

В своем обращении Титов также коснулся другой важной для автоперевозчиков темы. Он напомнил, что "не первый месяц импортеры и экспортеры на Дальнем Востоке страдают от задержек при пересечении грузовым автотранспортом российско-китайской границы на территории Приморского края". Так, на въездах пунктов пропуска "Пограничный", "Краскино" постоянно скапливается большое количество грузовиков, что сопровождается многодневными простоями задекларированных грузов и необоснованными экономическими потерями, заметил бизнес-омбудсмен.

Несколько дней назад Минтранс сообщил уполномоченному о завершении работы по созданию опытного образца системы резервирования времени проезда транспортных средств к пункту пропуска (так называемой электронной очереди). Пилотный эксперимент по ее внедрению планируется провести в Ленинградской области. Титов предложил распространить действие пилота на территорию Приморского края, добавили в его пресс-службе.