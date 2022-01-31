Times: новые британские санкции могут затронуть активы энергетических компаний РФ

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании представит в понедельник новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском кабмине.

По их сведениям, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство, будут распространены на физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для властей РФ.

В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. "В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине. Мы собираемся расширить перечень, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла подпасть под действие санкций", - сказала она.

При этом Трасс отказалась раскрывать какие-либо подробности о том, что будут собой представлять анонсированные рестрикции. "Ничего не исключается", - указала глава британского МИД, отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне. Кроме того, она подчеркнула, что в случае "российского вторжения на Украину" Германия готова отказаться от газопровода "Северный поток - 2".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.