Трутнев сообщил, что Приморье лидирует в экономическом развитии на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Приморский край остается лидером по темпам экономического развития на Дальнем Востоке. Рост промышленного производства в регионе в 2021 году составил 20,5%, сообщил в понедельник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сейчас их (проектов с господдержкой - прим. ТАСС) в регионе 1 969, из них 122 - в территориях опережающего развития и 1 847 - в рамках свободного порта Владивосток. Объем инвестиций по соглашениям - 2,38 трлн рублей, из них в экономику региона практически вложен 401 млрд рублей. Хочу сказать, что это самые большие цифры из регионов Дальнего Востока. Поэтому Приморье продолжает удерживать позиции лидера в экономическом развитии (ДФО)", - сказал Трутнев, уточнив, что в эксплуатацию введено 278 проектов, создано почти 40 тыс. рабочих мест.

Он отметил темпы развития региона и рост промышленного производства на 20,5%. "В обрабатывающем секторе - на 30,8%. На 10% возросло сельскохозяйственное производство. Увеличился объем строительства, за 2021 год введено почти 900 тыс. кв. м, что на 36% больше, чем в 2020 году", - добавил полпред.

За время действия программы "Дальневосточная ипотека" 9,5 тыс. семей в регионе улучшили жилищные условия, а 26 тыс. человек стали участниками программы "Дальневосточный гектар".