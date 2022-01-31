В Приморье в 2,6 раза за год выросло производство свинины

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Рост производства свинины в Приморском крае за 2021 год составил 260% и птицы - 60%, сообщил в своем докладе на совещании по итогам социально-экономического развития Приморского края в 2021 году губернатор Олег Кожемяко. Еще несколько лет назад в Приморье вообще не было такого производства.

"Всего в 2021 в Приморье произведено более 26 тыс. тонн свинины - рост 260%. Также за год мы увеличили производство птицы на 60 %. Напомню, что еще пару лет назад в промышленных объемах край не производил эту продукцию. В планах на 2022 год выйти на 38 тыс. тонн свинины. По птице на 17 тыс. тонн - это рост на 40%", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что в регионе идет активное освоение сельхозземель, и в этом году аграрии планируют выйти на производство 1 млн тонн зерновых и сои. Также планируется создать новые мощности на 150 тыс. тонн для хранения зерна.

"Все это позволит значительно укрепить продовольственную безопасность региона. Это стало возможным благодаря поддержке правительства страны и Минвостокразвития в части развития инфраструктуры ТОРов", - отметил Кожемяко в докладе.

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц, фермеры Приморского края увеличили поголовье свиней почти в четыре раза с 2019 года - до 300 тыс. Такой рост обусловлен развитием инвестиционных проектов в области свиноводства. Увеличение поголовья свиней, по его словам, уже в 2022 году позволит закрыть потребности региона.