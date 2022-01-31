Объем закупок в России компаний с госучастием вырос на 15% в 2021 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем закупок в РФ крупнейших компаний с госучастием по федеральному закону №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по итогам 2021 года составил 9,3 трлн рублей, показав рост на 15% к показателю годом ранее. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе электронной торговой площадки "РТС-тендер".

"В целом по российскому рынку закупок по 223-ФЗ в 2021 году было размещено 765 тыс. лотов - плюс 9,5% к 2020 году. Их сумма увеличилась на 15% к показателю предыдущего года, составив 9,3 трлн рублей. Всего работало 16 тыс. активных заказчиков - на уровне прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Также площадка привела данные по федеральному закону №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В 2021 году по данному закону о госзакупках было проведено 2,1 млн процедур (плюс 5% к 2020 году) на сумму 9,4 трлн рублей, что на 11% превосходит показатель 2020 года. Всего работало 99 тыс. активных заказчиков и 166 тыс. активных поставщиков - снижение на 9% к 2020 году.

В пресс-службе сказали о росте интереса к малым электронным закупкам по 44-ФЗ: по итогам 2021 года был проведен 1 млн таких закупок, что вдвое больше, чем годом ранее. Это связывают с тем, что с 1 апреля 2021 года лимит малых закупок, проводимых в электронной форме, увеличился с 600 тыс. рублей до 3 млн рублей.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и "РТС-маркет".