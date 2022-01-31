В КТРВ заявили, что Севморпуть оснащают оборудованием для мониторинга ледовой обстановки

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) участвует в установке на Севморпути оборудования для отслеживания ледовой обстановки. Об этом сообщил в интервью ТАСС к 20-летию корпорации заместитель генерального директора КТРВ по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

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"Еще одно направление - развитие радарной тематики. Примером применения являются проекты по установке на берегу вдоль Севморпути либо на судоходном канале Обской губы специального оборудования для непрерывного мониторинга ледовой обстановки (торосистость, движение льда, скорость течения). Цель - обеспечения безопасности судоходства", - сказал Хромов.

По его словам, в настоящее время Росатомфлот и их дочернее предприятие создают такую систему для Обской губы.

"Мы в этом проекте участвуем как соисполнитель и занимаемся разработкой радарного комплекса и комплекса беспроводной передачи данных от радара к радару. Представляемые системы характеризуются повышенной защищенностью и могут работать в различных температурных диапазонах. Надеюсь, что наши разработки найдут эффективное применение", - сказал замгендиректора КТРВ.